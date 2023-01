Carceri: Lollobrigida, condanna per aggressioni a Forze dell'ordine Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna e solidarietà alle Forze dell’ordine di Roma, oggetto in queste ore di vili aggressioni e attacchi inaccettabili. Da parte del governo c’è la massima fermezza a respingere ogni tentativo di intimidazione e violenza, e attenzione a non sottovalutare alcun episodio violento. Un ringraziamento agli agenti che con la loro professionalità sono in prima linea per difendere lo Stato da soggetti che puntano ad alimentare odio sociale e minacciare i principi di diritto della nostra nazione". Lo afferma in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Com)