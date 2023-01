© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto con la Libia anche un accordo per il contrasto all'immigrazione irregolare. Fermare le partenze non è una materia che si risolve in poche settimane". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'appuntamento sui social con "Gli appunti di Giorgia", in coincidenza con i primi 100 giorni del governo. (Rin)