Regno Unito: governo ammette responsabilità pubblica su incendio Grenfell Tower del 2017

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito è in parte responsabile dell'incendio della Grenfell Tower a Londra, in cui perirono 72 persone, poiché i regolamenti edilizi erano carenti e potevano essere sfruttati dagli sviluppatori in un modo non sicuro. Lo ha ammesso oggi il ministro dell'Edilizia abitativa britannico, Michael Gove. Nel giugno 2017, la Grenfell Tower, un palazzo di edilizia popolare di 23 piani nella zona ovest di Londra, è stata distrutta da un incendio provocato da un guasto elettrico in un frigorifero, in quello che è stato l'incidente più grave a livello abitativo nella storia recente del Regno Unito. Gove ha detto al "Sunday Times" che le linee guida per la costruzione dell'edificio erano "così difettose e ambigue che hanno permesso a persone senza scrupoli di sfruttare" i buchi del sistema "portando alla tragedia". (Rel)