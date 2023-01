© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche ai lavori di installazione delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia agli utenti di uscire alla stazione di Colleferro. (Com)