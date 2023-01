Pd: Bonaccini, incomprensibile autoflaggellarsi per mesi fino quasi a suicidarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla sconfitta di settembre ci separano oltre 4 mesi, più della sconfitta ci ha fatto male come l'abbiamo gestita: le elezioni si possono vincere o perdere, ma che la seconda forza politica del Paese, la prima delle opposizioni, è incomprensibile che si autoflagelli per mesi e mesi fin quasi a suicidarsi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica in corso al Talent garden Calabiana di Milano. "Questo percorso congressuale - ha spiegato - si è dimostrato ancora più incompatibile per la società e il tempo in cui viviamo, prendiamo allora un impegno: dal giorno dopo le primarie si cambia, e ci diamo regole e strumenti che facciano il bene del Pd e non di chi lo vuole demolire, mai più 5 o 6 mesi per eleggere un segretario nazionale". (Rem)