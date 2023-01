Pd: Bonaccini, mettiamo al centro lavoro e imprese serie che creano occupazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Noi siamo il Partito democratico, siamo la sinistra riformista che mette al centro prima di tutto il lavoro e le imprese serie che creano occupazione di qualità: senza imprese non c'è lavoro perché il lavoro è dignità ed è attraverso il lavoro, professionale e imprenditoriale, che si crea ricchezza". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. (Rem)