Ue: livello stoccaggio gas in depositi sotterranei scende sotto il 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quantità di riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo europei è scesa al di sotto del 75 per cento. Lo ha reso noto l'operatore Gas Infrastructure Europe (Gie). Il livello attuale è pari al 74,5 per cento, per un totale di 81,2 miliardi di metri cubi di gas, al gas del 28 gennaio. Lo scorso anno, secondo l'operatore, il livello di stoccaggio del gas in Europa era quasi la metà rispetto al dato attuale, vale a dire al 38,93 per cento. (Beb)