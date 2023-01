Siria: Coalizione internazionale conduce ricognizioni aeree nella provincia di Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi villaggi e aree rurali nella parte orientale della provincia di Raqqa, in Siria, hanno assistito al volo di aerei da ricognizione delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, alla ricerca di persone sospettate di rapporti con l'organizzazione terroristica. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul campo. Le Forze democratiche siriane (milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti), con il supporto delle forze della Coalizione internazionale, stanno intensificando le loro operazioni prendendo di mira persone considerate vicine allo Stato islamico. Ieri, l'Osservatorio ha indicato che le forze che partecipavano alla campagna di “vendetta per i martiri di Raqqa” hanno arrestato 13 persone nella provincia siriana, con operazioni di rastrellamento che hanno incluso i quartieri di Al Furat e di Abu Al Haif nella città che fu un tempo la capitale siriana dell’autoproclamato califfato dello Stato islamico.(Res)