Venezuela-Onu: prolungata di due anni missione diritti umani a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela e l'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, hanno deciso di prolungare per altri due anni la missione speciale nel Paese. Lo ha reso noto lo stesso Turk dando conto delle "profnde divisioni sociali" e le "sfide in materia di diritti umani, che il Paese deve affrontare nei campi civili, politico, economico e sociale". L'alto funzionario, arrivato il 26 a Caracas, ha avuto incontri con funzionari del governo, compreso il presidente, Nicolas Maduro, e con oltre 125 persone della società civile, difensori dei diritti umani, vittime di violazioni e attivisti da tutto il Paese. Turk ha chiesto "passi significativi" per la riforma del sistema della giustizia e della sicurezza, necessità per cui esiste un "riconoscimento generale". (segue) (Vec)