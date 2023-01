Venezuela-Onu: prolungata di due anni missione diritti umani a Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ascoltato i racconti di persone arrestate in modo arbitrario e torturate, di familiari di cittadini uccisi in operazioni di sicurezza e durante le manifestazioni", ha scritto l'Alto commissario in una nota. Tra i racconti ascoltati, Turk cita in particolare quello di una "donna vinta dalle emozioni nel raccontare come due anni fa sua sorella sia stata arrestata, violentata e torturata. Nelle mie riunioni con il presidente e ministri, ho chiesto che siano messe in libertà tutte le persone arrestate arbitrariamente", ha sottolineato. Si insiste sulla necessità di limitare "l'ampio uso della carcerazione preventiva", e non solo. "Mi hanno promesso che le denunce di tortura saranno affrontate con decisione, si indagherà a fondo e i responsabili saranno portati dinanzi alla giustizia". (segue) (Vec)