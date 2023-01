Pd: Bonaccini, dall'opposizione diremo tutti i no che servono e i sì utili all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il partito democratico sarà un'opposizione "nel modo che compete a una sinistra riformista e di governo: dicendo cioè tutti i no che servono, tutti i sì utili all'Italia e avanzando controproposte che preparino un'alternativa per quando si tornerà a votare". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "Non siamo una forza né di protesta, né di testimonianza e ci sentiamo impegnati a battere i nostri avversari, la prossima volta, con una proposta nuova che sia migliore e più condivisibile. (Rem)