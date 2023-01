Libia: Dreosto (Lega), Italia riprende le sue priorità in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gas, petrolio, controllo sui flussi migratori: l'Italia torna ad essere protagonista in un'area strategica per la difesa dei suoi interessi nazionali. Con la visita in Libia del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei ministri degli esteri, Antonio Tajani, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, il governo conferma un nuovo protagonismo in politica estera e dato il posizionamento geografico dell'Italia al centro del Mediterraneo, le relazioni con i Paesi del Nord Africa sono tornate giustamente ad essere una priorità nell'agenda della politica estera italiana". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Marco Dreosto, segretario dell'Ufficio di presidenza della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Dopo gli errori del governo Conte in Libia, si sono voluti riallacciare i rapporti con un attore fondamentale per il nostro Paese siglando accordi che in prospettiva riporteranno l'Italia ad essere un nuovo attore leader nella regione - continua il parlamentare -. Oltre a energia e migrazioni, ora bisognerà guardare anche alle ulteriori relazioni commerciali e a maggiori investimenti nelle nazioni nordafricane per poter stabilire con loro delle buone relazioni politiche che possano durare negli anni, cercando di portare stabilità e pacificazione in un'area interessata da conflitti di variabili intensità".(Com)