Sanità: Bonaccini, va tolto il numero chiuso al test di ingresso di medicina

18 ottobre 2021

- "Va tolto il numero chiuso ai test d’ingresso di medicina. Dovremmo invece investire nella sanità territoriale, recuperare le liste d'attesa, aumentare gli stipendi e sostenere chi opera nei servizi più delicati e faticosi, come l’emergenza urgenza. Non riusciamo a trovare un numero di infermieri adeguato ai posti che mettiamo a concorso, nonostante siano a tempo indeterminato". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano parlando di sanità, "che per me è tema cruciale". "Il Governo ha riportato la spesa sanitaria sotto il 7 per cento del Pil, proprio nel momento in cui mancano medici e infermieri negli ospedali e nel territorio", ha concluso.(Rem)