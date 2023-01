Carceri: Donzelli (Fd'I), solidarietà a direttore e redazione de "Il Tirreno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al direttore del 'Tirreno', Luciano Tancredi, e a tutta la redazione del 'Tirreno' per il vile gesto di cui sono stati vittima. Da parte delle istituzioni serve la massima fermezza e compattezza contro ogni tentativo di destabilizzazione: il governo non arretrerà di un millimetro nei confronti della criminalità e della violenza". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in merito alla lettera con un proiettile, inviata al direttore del quotidiano, in cui viene citato Alfredo Cospito. (Com)