Migranti: Bonaccini, aver fatto sponda con governi sovranisti ha portato l'Italia all'isolamento, serve più Europa

18 ottobre 2021

- Aver aperto uno scontro con i grandi Paesi europei nostri alleati e disponibili alla redistribuzione dei migranti, facendo sponda su quelli con governi sovranisti, "ha portato l'Italia all'isolamento: quando Giorgia Meloni è andata a bussare in Svezia o in Ungheria si è sentita rispondere 'prima gli svedesi' e 'prima gli ungheresi'. Hanno seminato vento quando erano all'opposizione e ora che sono al governo raccolgono tempesta". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "Anche per gestire le emergenze umanitarie, l’arrivo e l’accoglienza dei profughi serve più Europa e non più sovranismo", ha sottolineato Bonaccini evidenziando che "serve una proposta politica confrontandosi con imprese e artigiani, agricoltori e famiglie: senza flussi regolari e ben programmati di ingresso non avremmo forza lavoro a sufficienza per far funzionare le nostre imprese e i nostri allevamenti, i ristoranti e i servizi, l’accudimento dei nostri anziani e delle persone non autosufficienti".(Rem)