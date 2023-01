Verdi: addio a Giancarlo Aprea, ecologista competente e appassionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Giancarlo Aprea, assessore alla transizione ecologica del Municipio 2 di Milano, colpito da una malattia tanto veloce quanto crudele. Militante verde dalle fine degli anni '80, Giancarlo era una persona preparata e leale, che amava la causa ecologista. Di lui resteranno i frutti seminati nei tanti anni di un competente e appassionato impegno. Ci mancherà tantissimo. A nome della direzione nazionale di Europa verde le nostre condoglianze alla famiglia". Lo affermano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, e il membro della direzione nazionale, Elena Grandi. (Com)