Usa-Egitto: segretario di Stato Usa Blinken al Cairo prima tappa della missione in Medio Oriente

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è giunto questa mattina al Cairo, in Egitto, in quella che è la prima tappa della sua missione in Medio Oriente che vedrà il responsabile della diplomazia di Washington recarsi anche in Israele, Cisgiordania e Giordania. Il viaggio di Blinken giunge nel pieno di una nuova spirale di violenza tra israeliani e palestinesi. Prima di recarsi a Gerusalemme e Ramallah lunedì e martedì, Blinken incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, con i quali discuterà oltre che dei rapporti bilaterali, del conflitto israelo-palestinese alla luce dello storico ruolo di intermediario condotto dall’Egitto. La missione di Blinken, programmata da tempo, giunge in un momento in cui, in pochi giorni, la situazione della sicurezza è improvvisamente peggiorata in Israele e Cisgiordania. (segue) (Res)