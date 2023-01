Usa-Egitto: segretario di Stato Usa Blinken al Cairo prima tappa della missione in Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 e il 28 gennaio due attacchi sono stati condotti a Gerusalemme est, la parte palestinese della città, con un bilancio di sette morti e almeno cinque feriti. L’attacco più grave è stato condotto da un 21enne palestinese residente a Gerusalemme est che la sera del 27 gennaio ha colpito con un fucile mitragliatore alcuni fedeli davanti all’uscita di una sinagoga nell’abitato di Neve Ya’akov, uccidendo sette persone. Il giovane è stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza israeliane. A scatenare l’ondata di violenza l’operazione condotta la scorsa settimana dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, in cui sono rimasti uccisi dieci palestinesi, tra cui una donna anziana. In rappresaglia per i fatti di Jenin, i movimenti estremisti della Striscia di Gaza, Hamas e Jihad islamica palestinese, hanno attaccato con razzi gli abitati oltre la linea di demarcazione che divide l’enclave palestinese dallo Stato ebraico. In risposta agli attacchi da Gaza, Israele ha condotto una serie di raid aerei contro postazioni di Hamas. (segue) (Res)