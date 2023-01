Usa-Egitto: segretario di Stato Usa Blinken al Cairo prima tappa della missione in Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questa recrudescenza della violenza, Blinken esorterà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmoud Abbas a "prendere misure urgenti per una de-escalation", ha affermato il 27 gennaio, uno dei portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, dopo che Washington ha condannato l’attacco a a Gerusalemme est. La visita di Blinken in Israele riflette il desiderio di Washington di riconnettersi rapidamente con il governo di destra guidato dal premier Benjamin Netanyahu, le cui relazioni con l'amministrazione democratica del presidente Joe Biden sono notoriamente tese. La visita fa seguito a quella del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, che aveva assicurato al primo ministro israeliano il sostegno degli Stati Uniti. Il viaggio di Blinken avviene inoltre dopo la missione regionale del direttore della Cia, William Burns, che lo scorso 23 gennaio si è recato al Cairo, dopo aver visitato la Libia la settimana precedente. (Res)