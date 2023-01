Pnrr: Bonaccini, dobbiamo essere preoccupati, temo non abbiano cognizione del problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Dobbiamo essere molto preoccupati, e vigili oggi dall'opposizione, sulla gestione delle risorse del Pnrr, dopo quattro mesi stanno ancora facendo una discussione ideologica e inconcludente su cosa cambiare di quel piano. Io temo davvero non abbiano né cognizione del problema, né uno straccio di idea sul che fare. Ma quel che è peggio, è che rischia di mancare un solido piano per accompagnare le imprese, i Comuni e gli Enti locali in questo percorso vitale per il Paese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "Il problema più grave e più urgente - ha aggiunto - tutta quella programmazione e quella progettazione era stata fatta a prezzi radicalmente più bassi, per cui oggi si stanno bloccando molte gare d'appalto e molti cantieri". (segue) (Rem)