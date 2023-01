Pnrr: Bonaccini, dobbiamo essere preoccupati, temo non abbiano cognizione del problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giorno in cui si è insediato il nuovo Governo - ha ricordato Bonaccini - ho chiesto di convocare subito un tavolo con Regioni, Enti locali e parti sociali, per decidere insieme come affrontare questa emergenza. A oggi non c'è stata né risposta né alcun provvedimento, salvo esprimere ogni giorno da parte dei ministri preoccupazione per la messa a terra e la realizzazione delle opere, per le risorse e per ribadire la volontà di cambiare, senza dire come e per cosa". "Stiamo parlando del più grande piano di investimenti pubblici della storia repubblicana: serve tenere alta la guardia sul pieno rispetto delle regole. Voglio ribadire il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine, agli inquirenti, alla magistratura per il lavoro quotidiano contro le mafie, così come a quel tessuto associativo forte, a cui il Pd si sente accanto e in piena collaborazione per promuovere la cultura della legalità. Onestà, sobrietà e legalità le parole per restare nel Pd", ha concluso. (Rem)