Spagna: leader Popolari Feijoo, non andremo al governo a qualsiasi costo

- Il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, non intende arrivare al governo "a qualunque costo", ma mantenendo un elevato livello di competenze tra i ministri per assicurare coerenza con quanto annunciato agli elettori. In un'intervista al quotidiano "El Confidencial", Feijoo ha spiegato che si vergognerebbe di avere ministri come quelli attuali che dimostrano "un'enorme mediocrità" e ha sottolineato che non andrebbe al potere "a qualsiasi costo" perché "non vorrebbe dire agli spagnoli di poter fare alcune cose in campagna elettorale e agire esattamente al contrario una volta al governo". Il leader popolare ha affermato che lui e il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez potrebbero essere d'accordo su alcune cose "come persone" ma "non su cosa siano la politica e la vita pubblica", aggiungendo di essere impegnato in una gestione che "non divide, non frammenta, in cui il governo non si dedichi a fare l'opposizione all'opposizione".(Spm)