Pd: Bonaccini, voglio un partito riformista, di uno di testimonianza e massimalista non saprei cosa farmene

18 ottobre 2021

- "Voglio un Pd a vocazione maggioritaria, in grado di andare a riprendersi i voti che se ne sono andati, un partito davvero progressista e riformista, perché io di un partito minoritario, di testimonianza e massimalista non saprei proprio cosa farmene". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "Anche per tutelare i diritti delle minoranze - ha proseguito - serve un partito che non sia minoritario. Chiunque ami chi vuole. E non concepisco che chi ha un antenato lontano col nostro passaporto sia italiano e chi studia qui insieme ai nostri figli non può esserlo. E nella nostra idea di progresso, i diritti e le libertà di tutti si tengono insieme proprio perché riguardano e riconoscono tutti". (Rem)