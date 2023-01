Pd: Bonaccini, Partito democratico è un nome importante, solo i giornalisti mi hanno chiesto se lo cambiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Partito Democratico è un nome importante, è un’idea valoriale forte e un progetto di società. I fatti di Capitol Hill e di Brasilia sono lì a dimostrarlo, a contrario. Esattamente come l’aggressione di Putin all'Ucraina". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. "Gli unici che mi hanno chiesto in queste settimane se cambiare nome sono stati i giornalisti, i militanti mi hanno chiesto altro, come cambiare la classe dirigente".(Rem)