Carceri: Gasparri (FI) su Cospito, nessun cedimento davanti a questi criminali

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ci vuole una risposta dura alla violenza degli anarchici che hanno aggredito appartenenti alle forze di polizia, che minacciano personale diplomatico all'estero e giornalisti in Italia. Nessun cedimento. Voglio ben sperare che nessun magistrato e nessun'altra autorità si inginocchi di fronte a questa azione criminale degli anarchici. Nessuna cancellazione del 41 bis per questo Cospito. Vedo alcuni esponenti della sinistra che si inteneriscono. E se l'avessero fatto nei confronti di mafiosi? Cosa si sarebbe giustamente detto? Nessuna resa né di fronte alla mafia né di fronte alla criminalità anarchica che si ammanta di motivazioni politiche". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "Cospito resti dove sta e nessuno si arrenda - continua il parlamentare -. Nessuno si renda responsabile di concorso nei confronti delle attività anarchiche e di patrocinio morale di questi criminali. Lo diciamo pubblicamente con chiarezza. E l'avvertimento riguarda anche quei settori della politica che strizzano l'occhio a chi minaccia giornalisti diplomatici e aggredisce il popolo in divisa. Chi difende gli anarchici è un criminale come loro". (Com)