Grecia: Mitsotakis, programma governo per Creta punta a rigenerazione economica dell'isola

- Il programma "Creta nel 2030" dell'esecutivo greco mette insieme 480 piccoli e grandi interventi, con un budget di 7,7 miliardi di euro. Lo ha affermato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, in un post sui social. Il capo del governo ha sottolineato come si tratti di un "programma ambizioso" che opera "su quattro assi": lo sviluppo di reti e infrastrutture moderne, la riqualificazione della produzione agricola unita alla transizione verde, la realizzazione di investimenti "che apporteranno valore aggiunto in molti settori dalla cultura alla ricerca e all'innovazione" e, infine, il miglioramento della qualità della vita dei residenti. "Con questo programma, la più grande regione insulare della Grecia entra in un percorso di rigenerazione. Sfrutta i grandi vantaggi dell'isola: la sua produzione primaria unica, la sua trasformazione dinamica, la sua reputazione globale come destinazione turistica. Ma anche la posizione strategica di Creta e le sue inesauribili risorse naturali, che tra pochi anni produrranno esclusivamente energia pulita ed economica. E sempre nel rispetto della sua bellezza naturale unica e del suo patrimonio culturale secolare", ha evidenziato Mitsotakis. (Gra)