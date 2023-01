Roma: Berlusconi, è il simbolo dell'Italia, della cristianità, della cultura dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è il simbolo dell’Italia, della cristianità, della cultura dell’Occidente. Tutto questo comporta un impegno straordinario per la città, comporta grandi oneri per le amministrazioni e per i cittadini, ma anche straordinarie opportunità che vanno colte". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)