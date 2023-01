Pd: Cottarelli, Bonaccini può essere il miglior presidente del consiglio per guidare il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Bonaccini ha il merito e la capacità per essere il prossimo Presidente del consiglio, se il Pd ha una vocazione maggioritaria ti tocca". Lo ha detto il senatore Carlo Cottarelli intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la convention programmatica di Stefano Bonaccini al Talent garden di Milano. "Stefano può essere il miglior presidente del consiglio per guidare il nostro Paese: è necessario avere al vertice una persona che sa far funzionare bene la pubblica amministrazione e la macchina dello stato - ha proseguito - e credo che Bonaccini sia la persona giusta perché tutti ritengono l'Emilia Romagna la miglior Regione d'Italia e il nostro Paese può diventare il migliore d'Europa nelle mani di Stefano Bonaccini".(Rem)