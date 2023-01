Turchia: Ankara emette avviso di viaggio verso Usa e Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso un avviso di viaggio per i suoi cittadini residenti o intenzionati a recarsi negli Stati Uniti e nei Paesi europei a seguito “dell'aumento degli atti anti-islamici, xenofobi e razzisti”. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri turco. "Secondo le proteste, i nostri cittadini che vivono negli Stati Uniti o che intendono recarsi in questo Paese dovrebbero essere cauti, stare lontani dalle aree in cui si concentrano le manifestazioni, agire con calma di fronte a possibili molestie e attacchi xenofobi e razzisti. È particolarmente utile per loro monitorare attentamente e seguire gli ulteriori avvertimenti e annunci forniti dalle forze di sicurezza statunitensi, il nostro ministero, la nostra ambasciata a Washington e i consolati negli Stati Uniti”, si legge nella nota. (segue) (Res)