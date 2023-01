Turchia: Ankara emette avviso di viaggio verso Usa e Paesi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’avviso di viaggio emesso dal ministero degli Affari esteri per i Paesi europei, si citano la serie di azioni anti-islamiche, xenofobe e razziste, e le manifestazioni di propaganda anti-turca da parte di gruppi affiliati a movimenti ritenuti da Ankara organizzazioni terroristiche come il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Nell'avvertimento, il ministro degli Esteri turco ha sottolineato che questi sviluppi, che “riflettono le dimensioni pericolose dell'intolleranza e dell'odio religioso in Europa, rivelano chiaramente il livello allarmante che i movimenti razzisti e discriminatori hanno raggiunto in Europa”. (Res)