- "Solidarietà al direttore, Luciano Tancredi, e a tutta la redazione de 'Il Tirreno' per il vile atto intimidatorio subito''. Lo scrive, in una nota, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla lettera con un proiettile, inviata al direttore del quotidiano, in cui viene citato Alfredo Cospito. (Rin)