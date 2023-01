Vaticano: Papa, in Terra Santa si cerchino dialogo e ricerca sincera della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, rivolge un pensiero alla Terra Santa. "Sono addolorato - dice il Pontefice - per le notizie che arrivano dalla Terra Santa, in particolare per la morte di dieci palestinesi, tra cui una donna, in una azione anti terrorismo degli israeliani, dopo quanto successo venerdì con la morte di sette ebrei che sono stati uccisi da un palestinese". Il Pontefice lancia anche un appello affinché riprenda il dialogo di pace tra israeliani e palestinesi. "La sfilata di morte che si registra giorno dopo giorno porta a chiudere la speranza di fiducia tra i due popoli - sottolinea Bergoglio - e per questo faccio un appello ai due governi e alla comunità internazionale, a cercare il dialogo e una ricerca sincera della pace". (Civ)