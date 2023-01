Armenia-Egitto: colloquio presidenti al Sisi e Khachaturyan, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha avuto un colloquio con l'omologo armeno Vahagn Khachaturyan nel corso della sua visita a Erevan. I due capi di Stato hanno affrontato una serie di questioni internazionali e regionali di interesse comune, in Medio Oriente e nel Caucaso meridionale, confermando l'importanza "del dialogo, del negoziato e dell'azione sostenuta per raggiungere una pace permanente, globale e giusta", come ha spiegato Al Sisi in conferenza stampa congiunta con Khachaturyan. Il presidente egiziano ha sottolineato come in questo momento "la sofferenza delle persone sia raddoppiata a sul piano economico, alla luce delle conseguenze della pandemia di coronavirus e della crisi russo-ucraina". Al Sisi si è detto fiducioso che la sua visita in Armenia rappresenterà "un vero punto di partenza, per lo slancio politico acquisito e l'intesa condivisa a livello di vertice, per rafforzare le relazioni egiziano-armene in vari campi, in particolare a livello economico e di investimenti". Il presidente egiziano ha espresso la disponibilità del suo paese a partecipare alla realizzazione di progetti infrastrutturali in Armenia. (Rum)