Governo: Malan (Fd'I), questi 100 giorni ci fanno guardare al futuro con fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "ha trovato al suo esordio una situazione senza precedenti: poche settimane per fare la legge di Bilancio, costi dell'energia alle stelle, un debito pubblico aumentato di 357 miliardi nei tre anni precedenti. E in tanti prevedevano o addirittura speravano in un inizio rovinoso. Invece, grazie al lavoro del presidente del Consiglio, di tutto il governo e della maggioranza parlamentare si è riusciti a far fronte all'emergenza energetica, ma si sono anche prese misure importanti a favore delle famiglie e dei ceti più deboli: dall'aumento dell'assegno per i figli al drastico taglio dell'Iva sui prodotti per l'infanzia, dall'aumento delle pensioni minime al taglio del cuneo fiscale". Lo dichiara in una nota il senatore Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. "Contemporaneamente - aggiunge il parlamentare -, la Borsa è cresciuta del 25 per cento e lo spread è sceso di 30 punti rispetto al momento delle elezioni. I problemi dell'Italia sono tanti e il lavoro che ci attende è enorme, ma essere partiti bene ci fa guardare con fiducia ai prossimi mesi e ai prossimi anni". (Com)