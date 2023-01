Pd: Cottarelli, bisogna premiare il merito anche nella pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

Lo ha detto il senatore Carlo Cottarelli intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la convention programmatica di Stefano Bonaccini al Talent garden di Milano.