Vaticano: Papa, in Caucaso condizioni disumane per il freddo

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, pone l'accento sulla questione del Caucaso meridionale. "Rinnovo, poi, il mio appello per la grave situazione umanitaria nel Corridoio di Lachin nel Caucaso meridionale - dice il Pontefice -. Sono vicino a tutti coloro che in pieno inverno sono costretti a far fronte a queste disumane condizioni. E' necessario compiere ogni sforzo, a livello internazionale, per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone". (Civ)