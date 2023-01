Milano: dal Comune direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano, primo a farlo in Italia, emana direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica di detenuti ed ex detenuti, fondamentali per impedire la privazione di molti diritti fondamentali e una condizione di sostanziale estraneità e isolamento nei confronti del territorio in cui si vive. Si tratta di un risultato ottenuto a valle di un tavolo di lavoro che si è svolto tra agosto e dicembre dell'anno scorso, promosso dall'Assessorato ai Servizi civici e che ha visto il coinvolgimento dei quattro istituti penitenziari milanesi, San Vittore, Opera, Bollate e Beccaria, e di Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano.Questo incontro ha portato alla stesura, da parte dell'Amministrazione, di un documento che risponde in modo puntuale ad alcune problematiche connesse all'iscrizione anagrafica, finora sottoposte a un quadro frammentato e quindi poco certo. (segue) (Com)