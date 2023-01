Milano: dal Comune direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica dei detenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un'altra problematica risolta è quella che riguarda tutti quei soggetti senza fissa dimora che sono stati cancellati dall'Anagrafe del proprio comune per irreperibilità. Viene precisato e stabilito che questi detenuti possono richiedere l'iscrizione anagrafica presso l'istituto penitenziario per potersi rivolgere ai servizi del territorio e che, al momento della scarcerazione, hanno diritto ad acquisire una nuova residenza, anche in "convivenza" (presso strutture che temporaneamente li ospitano) affinché non perdano l'accesso ai servizi in attesa di reperire una nuova abitazione. Ulteriore procedura chiarificata riguarda i soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione: per coloro che non posseggono documenti di riconoscimento, viene stabilito che ai fini della richiesta di residenza è sufficiente il titolo di soggiorno in qualità di richiedente "asilo" oppure la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale, purché quest'ultima ne riporti sia la foto sia i dati anagrafici minimi.