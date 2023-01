Milano: dal Comune direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica dei detenuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima casistica risolta è quella delle donne detenute presso l'Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri che, prive di documenti, incontrano difficoltà per il riconoscimento del figlio nato in ospedale e per il rilascio dei documenti al figlio stesso. Anche in questo caso, l'identificazione della madre avviene con le stesse modalità indicate nel caso precedente. "Per quanto in passato si siano fatti degli sforzi come Comune di Milano - afferma il Garante Francesco Maisto - il quadro è rimasto sempre frammentato. Oggi, finalmente, grazie al tavolo promosso dall'Assessorato ai Servizi civici con gli istituti penitenziari milanesi, si risponde a bisogni e a specifiche domande in modo univoco e si fissano precise condizioni affinché ad ogni persona venga garantita la possibilità di accedere a servizi essenziali. Ci auguriamo che quanto stabilito da questa amministrazione faccia da volano e porti altri comuni a chiarire modalità analoghe". (Com)