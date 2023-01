Regionali: Calenda, niente di più entusiasmante che vedere nostro progetto animarsi sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora con i nostri candidati a Lodi. In questa settimana, oltre gli impegni parlamentari, conto 12 eventi elettorali di cui 9 solo negli ultimi 3 giorni in Lombardia. ‘Na fatica, ma non c’è niente di più entusiasmante che vedere il nostro progetto animarsi sui territori con persone incredibili". Lo afferma su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda, in vista delle elezioni Regionali in Lazio e Lombardia del prossimo 12 e 13 febbraio. (Rin)