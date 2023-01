Vaticano: Papa, stigma lebbra provoca gravi violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, in occasione della 70esima Giornata mondiale per i malati di lebbra che ricorre oggi, ricorda che "purtroppo lo stigma legato a questa malattia continua a provocare gravi violazioni di diritti umani in varie parti del mondo. Esprimo la mia vicinanza a quanti ne soffrono, incoraggio l'impegno per la piena integrazione di questi nostri fratelli e sorelle". Sono queste le parole del Pontefice al termine dell'Angelus. (Civ)