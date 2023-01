Roma: controlli in zona Tiburtina, chiuso un locale per spaccio di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha svolto, nel fine settimana, controlli straordinari in varie zone di Roma e in particolare nelle aree attorno alle stazioni metropolitane della linea B, Ponte Mammolo e Rebibbia: in tutto sono state identificate 297 persone e sono stati sottoposti a verifica 117 veicoli. Un locale sulla via Tiburtina è stato chiuso per 10 giorni, per carenze igienico sanitarie ma anche perché al suo interno è stata trovata della droga e, in diverse occasioni, i poliziotti hanno constatato la presenza di persone con precedenti. Inoltre titolare di una sala di slot machine, sempre in via Tiburtina, è stata elevata una sanzione di 150 euro perchè teneva numerosi giochi accesi, al di fuori degli orari previsti dalle normative comunali. Al centro storico, in zona Trevi, infine, tre stranieri sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione perché sono stati trovati in possesso di numerosi capi di vestiario, scarpe e pelletteria riportanti marchi falsi. Un altro straniero è stato arrestato a Trastevere per detenzione di droga ai fini di spaccio. (Rer)