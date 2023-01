Russia: ministero Esteri, attacchi ucraini contro ospedali sono crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici dell'Ucraina contro gli ospedali delle città di Nova Kakhovka e di Novoaidar sono crimini di guerra commessi da Kiev e dai suoi alleati occidentali. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. "Il bombardamento deliberato di strutture mediche civili funzionanti e l'uccisione mirata di civili sono gravi crimini di guerra da parte del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota. "Gli Stati Uniti e altri membri della Nato hanno ignorato questi incidenti mortali", motivo per cui si può parlare per il dicastero di "un loro coinvolgimento diretto nel conflitto e complicità nei crimini che vengono commessi". Inoltre, anche le strutture internazionali incaricate di fornire una valutazione imparziale di tali atti tacciono sui recenti attacchi, secondo il ministero degli Esteri russo. (Rum)