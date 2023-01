Lombardia 2023: Majorino, Salvini come comandante armata Brancaleone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salvini continua a dire che deve recuperare due anni di tempo perso. Bene. In Lombardia chi ha governato sino ad oggi? Fontana. E infatti l’ha di fatto commissariato. Se poi passiamo al governo Salvini dov’era? In maggioranza con i suoi ministri Garavaglia e Giorgetti i quali non hanno mai eccepito nulla. Ogni volta Salvini si vuole presentare come il taumaturgo quando invece sembra più l’arruffato comandante di un’armata Brancaleone”. Lo afferma in una nota il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino. (Com)