Milano: fermato con più di 3kg di marijuana, arrestato 36enne a Bollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, a Bollate, in provincia di Milano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un 36enne toscano, disoccupato, incensurato. Durante un posto di controllo per la circolazione stradale, i militari hanno fermato il 36enne che subito ha mostrato un atteggiamento nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto al controllo del mezzo e hanno rinvenuto un pacco sospetto proveniente dagli Stati Uniti che da accertamenti è emerso che era stato ritirato poco prima presso un centro smistamento spedizioni di Bollate. All’interno del plico erano custoditi 6 involucri sigillati contenti complessivamente più di 3kg di marijuana che è stato sottoposto a sequestro insieme ad un telefono cellulare trovato nella disponibilità dell’uomo. (Com)