- Nel pomeriggio di ieri, a Bollate, in provincia di Milano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un 36enne toscano, disoccupato, incensurato. (Foto: Carabinieri) (Com)