Ungheria: ministro Sviluppo economico, a febbraio rallentamento crescita inflazione

- Il tasso di inflazione in Ungheria potrebbe superare il 25 per cento su base annua a gennaio, ma il mese successivo si dovrebbe assistere a un rallentamento della crescita dei prezzi. Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico ungherese, Marton Nagy, secondo cui la banca centrale potrà iniziare gradualmente a ridurre i tassi di interesse. Parlando all'emittente radiofonica statale, Nagy ha spiegato che i tassi di interesse "molto alti" hanno reso difficile il lavoro del governo e danneggiato l'economia ungherese. "Quando si vedrà un'inversione di tendenza dell'inflazione, penso che anche la banca centrale potrà giustamente effettuare una svolta nella propria politica e iniziare a ridurre cautamente i tassi di interesse", ha detto Nagy. (Vap)