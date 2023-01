Pd: Bonaccini, se Giarrusso vuole iscriversi chieda scusa e accetti le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo un partito aperto a chiunque e se Dino Giarrusso vorrà iscriversi al Pd prima di tutto chieda scusa a chi ha offeso in passato e dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano. (Rem)