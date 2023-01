Guatemala: presidenziali, autorizzata la candidatura della figlia di Rios Montt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Guatamala hanno dato il via libera alla candidatura presidenziale di Zury Rios Rosas, figlia del defunto dittatore Efrain Rios Montt. Un permesso che la Corte Costituzionale le negò nelle precedenti tornati, 2015 e 2019, in omaggio all'articolo 186 della Carta. La stessa Corte cui si potranno entro i prossimi tre giorni un ricorso in grado di ribaltare la decisione adottata ieri dal Tribunale supremo elettorale (Tse). Rios Montt, morto nel 2018, era stato presidente "de facto" del Paese centroamericano tra il 1982 e il 1983. Un periodo nel quale si sono registrati alcuni dei massacri più sanguinosi del conflitto armato sofferto dal Guatemala dal 1960 al 1996. Nel 2013, la giustizia guatemalteca condannò Rios Montt per genocidio, accusa centrata sulla morte di oltre 1.400 indigeni, decisione però annullata dalla Corte. (segue) (Mec)