Guatemala: presidenziali, autorizzata la candidatura della figlia di Rios Montt (2)

- Le elezioni generali in Guatemala si terranno il 25 giugno. Alle urne si dovrà decidere il nome del presidente e del vice, rinnovare per intero il Congresso, l'organo legislativo monocamerale composto da 160 deputati, i 360 sindaci e venti deputati al Parlamento dell'America centrale (Parlacen). Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo turno (il 50 per cento più un voto), si ricorrerà al ballottaggio, il 23 agosto. Le iscrizioni alla corsa presidenziale sono aperte fino al 26 marzo, mentre la campagna elettorale si terrà fino al 23 giugno. (Mec)